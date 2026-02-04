Часть Советского района Казани почти на сутки останется без воды

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Часть зданий в Советском районе столицы Татарстана почти на сутки останется без воды. Об этом сообщается на сайте казанского МУП «Водоканал».

Водоснабжение отключат в 9 часов утра 5 февраля, а возобновят в 6 часов утра 6 февраля. Причиной временных неудобств станут работы по подключению водопровода административного здания (ул. Николая Ершова, д. 61) к централизованным сетям водоснабжения.

В результате отключение затронет 14 многоквартирных и 24 частных дома, одну больницу, одну клинику, один детский сад и одно административное здание.

Воды не будет по следующим адресам:

– улица Бари Галеева, дома №3 (техникум), 3а (техникум), 4 (медицинская академия), 4а, 5, 6 (Академическая поликлиника), 7, 8, 8а корп. 1, 2, 3 и 4, 10, 11 (детская больница №8), 11а (детский сад №352), 12, 16, 18; 26, 32 и 34;

– улица Николая Ершова, дома №49а, 49б, 49в, 49г, 49д, 57 и 61.

Кроме того, полностью без водоснабжения останется Сибирский переулок.