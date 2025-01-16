Часть Советского района Казани 17 января останется без воды

Завтра, 17 января, в некоторых домах Советского района Казани несколько часов не будет воды. Об этом предупредили в МУП «Водоканал».

Отмечается, что меры примут на время аварийных работ на водопроводе по улице Даурской. Как ожидается, отключение продлится с 9.00 до 23.00. Оно затронет следующие адреса:

— улица Аметьевская магистраль, 18 корп.1, 2, 3, 4, 5;

— улица Гвардейская, 56, 58, 59, 59а, 61, 63, 65, 54а, 56а, 56б, 56в, 61а;

— улица Даурская, 35а, 44 лит. А, 44а, 44а/1, 44а/2, 44б, 44б/1, 44х, 44а корп.1, 3;

— улица Отрадная, 48, 38б, 38б корп.1;

— улица Р.Зорге, 11Б.

Жители этих домов могут подать заявки на подвоз воды по номеру +7(843)231-62-60. Автоцистерны будут направлять согласно поступающим заявкам.