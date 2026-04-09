Часть россиян получит пенсию за май досрочно

В связи с приближающимися майскими праздниками часть российских пенсионеров досрочно получит выплаты за май, сообщили РИА Новости в пресс-службе Социального фонда РФ.

Досрочная выплата коснется всех граждан, которым средства перечисляют через банк. Почтовые отделения доставят пенсии по обычному графику, уточнили в ведомстве.

До 30 апреля выплату за май получат пенсионеры, которым пенсия обычно приходит через банк с первого по четвертое число месяца.

Досрочная выплата затронет все виды пенсий, включая страховые, социальные, накопительные, по старости и по инвалидности. Подавать заявление не требуется – средства поступят автоматически.

Если вместе с пенсией приходят другие выплаты Социального фонда, они также будут досрочно перечислены на счет. Доставка пенсий через банки возобновится по стандартному графику с 5 мая.

Пенсионеры, которым выплаты доставляет «Почта России», получат деньги за май в привычные для себя даты. Почтальоны начнут доставку пенсий на дом 2–3 мая. С этого же времени можно будет получить пенсию в кассе почтового отделения. Доставка выплат по почте продлится до 25 мая.