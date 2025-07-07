Часть Приволжского района Казани на время останется без воды

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Часть зданий в Приволжском районе столицы Татарстана на сутки останется без воды. Об этом сообщает пресс-служба казанского МУП «Водоканал».

Водоснабжение отключат в 9 часов утра 10 июля, а возобновят в 9 часов утра 11 июля. Причиной временных неудобств станут работы по подключению переложенного участка водопровода на улице Братьев Касимовых к централизованным сетям водоснабжения.

Отключение воды затронет многоквартирные дома, одну школы и четыре административных здания.

Воды не будет по следующим адресам:

– улица Братьев Касимовых, дома №35, 37, 38, 40, 40а, 40б, 41, 41 корп. 1, 41ю, 42, 42а, 44, 45, 45 корп. 2, 46, 46а, 47, 47/1, 48, 48а, 50, 52, 54, 56 и 60;

– улица Рихарда Зорге, дома №35, 37, 37а и 41.