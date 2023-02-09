Часть поддержки, оказанной садоводам в Татарстане, оказалась невостребованной

Счетная палата РТ обнаружила ряд нарушений при использовании средств бюджета Татарстана, выделявшихся на развитие и содержание инфраструктуры садоводческих и огороднических товариществ в 2020-2021 годах и первом полугодии 2022 года Минстрою и Минпромторгу республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В общей сложности на поддержку садоводов из бюджета РТ Главному управлению инженерных сетей Республики Татарстан и ГУП «Электрические сети» было выделено 433,4 млн рублей. Однако не все обязательства осуществлялись должным образом. Некоторые меры поддержки оказались не востребованы, на что обратил внимание на заседании коллегии Счетной палаты аудитор Александр Якупов.

По словам аудитора, садовые общества не эксплуатируют построенные и приобретенные за бюджетный счет объекты водоснабжения (две скважины, две насосные станции и семь водонапорных башен), две площадки для сбора мусора, 47 контейнеров и 11 бункеров общей стоимостью более 12 млн рублей. В Зеленодольском районе электросети стоимостью 927,8 тыс. рублей и вовсе подвели к дачному некоммерческому товариществу «Мичуринский», где участки практически никто не обрабатывает.

Докладчик предположил, что это стало следствием отсутствия четких критериев при отборе садовых обществ, которым выделяется государственная поддержка. Кроме того, часть мер не согласуется с показателями подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования» государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2025 годы».

За 2021 год должны были быть пробурены 33 скважины, тогда как фактически пробурили 28. Установка контейнеров и бункеров не предполагалась вообще, но были приобретены 144 контейнера и бункера. В 2022-м Минстрой не должен был заниматься поддержкой садоводов, но ему выделили средства на обустройство мусорных площадок и ремонт сетей водоснабжения, причем были заключены контракты. Минпромторг в свою очередь не обеспечил корреляцию запланированных показателей с фактическими работами.

Помимо прочего, в ходе проверки выявлена оплата невыполненных работ на общую сумму 1,5 млн. рублей. Нарушения устранены, возвращено в бюджет 1,2 млн. рублей. Также изысканы резервы для экономии бюджетных средств. Оказалось, что «Электрические сети» фактически продают подрядчику демонтируемое при ремонте оборудование, а стоимость возмещаемой из бюджета новой техники на эту сумму не уменьшается. При применении механизма «возвратных сумм» экономия могла бы достигнуть 4,3 млн рублей.

О поддержке этого предложения заявил заместитель министра промышленности и торговли РТ Иван Колчин. Подготовлены изменения в порядок предоставления субсидий, чтобы исключить из общей суммы средства, «возникающие при возврате металлолома».

Заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Элеонора Абубакирова в свою очередь заметила, что готовится постановление Кабмина РТ о субсидировании затрат дачных товариществ. «Будут внесены изменения в части индикаторов, и с 2023 года механизм выделения денежных средств станет соответствовать требованиям бюджетного законодательства», — пояснила она.

«Это хорошо, что так быстро отреагировали», — резюмировал председатель Счетной палаты РТ Алексей Демидов. Минстрою и Минпромторгу по результатам проверки направлены представления, ее материалы будут переданы в Прокуратуру Татарстана.