Часть печени от дочери к матери пересадили врачи РКБ Татарстана

Родственную трансплантацию от дочери к матери провела команда Республиканской клинической больницы Татарстана. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе клиники.

44-летняя жительница Ижевска отдала часть печени своей 66-летней маме. По словам специалистов, родственная трансплантация сложнее и длительнее для хирургов, чем трупная.

«Поосле того как врачи убеждаются, что и донор, и реципиент готовы к операции по состоянию здоровья, специалисты отделения компьютерной томографии делают расчеты и определяют, какую часть органа можно забрать безопасно для донора, но так, чтобы ее хватило реципиенту. После всех подсчетов хирурги проводят операцию», – объяснили в пресс-службе клиники.

Операция длилась около 8 часов и прошла успешно.