Часть пассажиров наземного общественного транспорта Казани получит скидку на проезд

С 1 сентября при оплате проезда в наземном общественном транспорте Казани пассажиры смогут получить скидку в размере 6 рублей от базовой стоимости билета, если будут использовать карту «Мир» любого банка. Акция продлится до 31 декабря этого года, сообщает пресс-служба отечественной платежной системы.

Воспользоваться скидкой можно будет при поездке на трамвае, троллейбусе или автобусе. Они должны быть оборудованы устройствами для приема бесконтактных карт. Пассажиру достаточно будет для оплаты проезда приложить бесконтактную карту к терминалу.

«Татарстан входит в топ-10 регионов по числу выпущенных карт „Мир“, на сегодняшний день их выдано более 2,5 млн. <…> За первые полгода проезд национальными платежными картами в столице республики оплатили более 1 млн раз. Это третья позиция по числу транзакций за этот период», — прокомментировала акцию Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир».

Платежная система проводит акцию совместно с администрацией Казани и АО «Транспортная карта», эквайринг на транспорте обеспечивает Ак Барс Банк.

По оценке исполняющего обязанности председателя Комитета по транспорту столицы Татарстана Марата Хисамутдинова, «35% казанцев уже оплачивают проезд банковскими картами, еще 50% — пользуются транспортными картами». Представитель мэрии выразил надежду на то, что благодаря акции еще больше жителей и гостей города оценят удобство оплаты проезда с помощью банковской карты.