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Общество 2 января 2025 09:59

Часть Московского района Казани осталась без воды из-за аварии

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В ряде домов на трех улицах Московского района Казани временно прекращено водоснабжение. Причиной стала авария на сетях «Водоканала» по улице Декабристов, №168. Об этом сообщили в администрации Кировского и Московского района города.

До завершения работ вода будет отсутствовать по следующим адресам:

— улица Декабристов, №160/40, 162, 164, 168, 170, 172, 174, 176;
— улица Партизанская №21, 25, 27;
— улица Шоссейная №6.

#отключение воды
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