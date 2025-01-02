Часть Московского района Казани осталась без воды из-за аварии

В ряде домов на трех улицах Московского района Казани временно прекращено водоснабжение. Причиной стала авария на сетях «Водоканала» по улице Декабристов, №168. Об этом сообщили в администрации Кировского и Московского района города.

До завершения работ вода будет отсутствовать по следующим адресам:

— улица Декабристов, №160/40, 162, 164, 168, 170, 172, 174, 176;

— улица Партизанская №21, 25, 27;

— улица Шоссейная №6.