Часть Московского района Казани на сутки останется без воды

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Часть зданий в Московском районе столицы Татарстана на сутки останется без воды. Об этом сообщает пресс-служба казанского МУП «Водоканал».

Водоснабжение отключат в 9 часов утра 21 августа, а возобновят в 9 часов утра 22 августа. Причиной временных неудобств названо «проведение работ по улучшению водоснабжения в указанном районе».

Воды не будет по следующим адресам:

– улица Кулахметова, дома №15, 17 корп. 1, 2, 3 и 4, 19, 21, 23, 25 корп.1 и 2, 15а, 17а, 17/1, 17/2, 19б, 23а;

– улица Сабан, дом №7б.

В частности, отключение воды затронет 11 многоквартирных домов.

Автоцистерны с водой разместят по заявкам, которые принимаются по телефону: 8 (843) 231-62-60.