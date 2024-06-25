Часть кредитных договоров Хоум Банка переходит на обслуживание в Совкомбанк

ПАО «Совкомбанк» и ООО «ХКФ Банк» объявляют о переходе с 14 июля 2024 г. части кредитных договоров на обслуживание в Совкомбанк.

На основании соглашения об уступке прав требований часть кредитных договоров (денежный кредит, товарный кредит и кредит под залог автомобиля) перейдут на обслуживание в Совкомбанк БЕЗ изменения условий. Расчетная дата внесения средств и размер платежа по кредиту останутся прежними. До перехода кредита заемщика Хоум Банка в Совкомбанк клиенты смогут вносить платежи привычным способом.

На обслуживание в Совкомбанк перейдут только те кредитные договоры, номера которых будут указаны в СМС рассылке от Хоум Банка. Если один или несколько договоров не будут указаны в сообщении – значит они останутся на обслуживании в Хоум Банке.

После перевода кредита на обслуживания в Совкомбанк, чтобы оперативно получать информацию по кредиту и быстро вносить платежи, клиенты Хоум Банка смогут использовать приложение «Халва - Совкомбанк» (Войти в мобильное приложение. Для клиентов Хоум Банка) или личный кабинет. После 14.07.24 в них появится кредитный договор клиента Хоум Банка.

По всем кредитам, перешедшим на обслуживание в Совкомбанк, за 5 дней до даты платежа Совкомбанк будет присылать уведомление с суммой к погашению.

После перехода в Совкомбанк БЕЗ КОМИССИИ внести платеж можно:

- через Систему быстрых платежей;

- в мобильном приложении «Халва-Совкомбанк» или в личном кабинете;

- в устройствах самообслуживания Совкомбанка в любом офисе.

Дополнительные способы погашения задолженности после перехода в Совкомбанк, где может взиматься комиссия:

- переводы с карты на карту — на сайте Банка или через любые сторонние сервисы;

- в отделениях Почты России;

- банковским переводом по реквизитам.

Дополнительную информацию всегда можно получить по телефону круглосуточного Контактного центра: 8-800-100-24-03 (звонок бесплатный).

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