Часть Кировского района Казани на сутки останется без воды

В некоторых домах Кировского района Казани с 9 утра 21 мая отключат воду. Ее подача возобновится ровно через сутки, предупреждает мэрия столицы РТ.

Водоснабжение будет прекращено из-за подключения противопожарного водопровода в рамках работ на Горьковском шоссе. В общей сложности отключение затронет 48 многоквартирных домов, три детсада, школу, более 20 административных зданий и прочих объектов. Они находятся по следующим адресам:

— Горьковское шоссе, 100, 100 корп.1, 2; 101, 102, 103, 106, 118, 118а, 118а корп.1, 2, 3, 4; 121, 121а, 124, 132, 132/1, 154а, 160, 160а, 160б, 160г, 160 корп.2, 164, 164а;

— улица Залесная;

— Лесопарковый переулок, 19;

— лесопарк «Лебяжье»;

— Озеро Глубокое, 1, 2, 4а, 8;

— Озеро Лебяжье, 1, 2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 3, 3 корп.1; 3а, 3а корп.1; 3б, 4а, 5, 5а, 6, 7, 7а, 7б, 8а, 9а, 9а/1, 10, 11, 11а, 11б, 12, 15.

Помимо этого, полностью останется без воды поселок Залесный.