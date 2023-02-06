Часть футболистов «Рубина» не смогла улететь из Турции до землетрясения

Некоторые футболисты «Рубина» не смогли вовремя покинуть Турцию до землетрясения, сообщили в пресс-службе казанского клуба. Там заявили, что заминка с вылетом части команды произошла из-за непогоды.

«Вчерашний рейс Анталья — Стамбул, Стамбул — Казань перенесли на сегодняшний день, так как вчера в Стамбуле была плохая погода, аэропорт не мог принимать самолеты. Те, кто полетел рейсом Анталья — Москва без пересадки в Стамбуле, улететь вчера смогли», — сообщили в пресс-службе «Рубина».

Накануне «Рубин» обыграл в контрольном матче «Уфу» со счетом 2:0. Оба гола забил белорусский форвард казанцев Виталий Лисакович. Это был заключительный матч команды на втором сборе в турецком Белеке.

Сегодня ранним утром в некоторых частях Турции произошло крупное землетрясение, которое унесло жизни более 1 тысячи человек.