На главную ТИ-Спорт 14 февраля 2026 15:43

Часть европейских стран выступила за допуск российских команд в еврокубки

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

50-й конгресс Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прошел в Брюсселе. Стали известны страны, которые поддерживают возвращение российских клубов в еврокубки, сообщает «Sport24».

За полноценное восстановление участия российских команд выступают Болгария, Сербия, Босния и Герцеговина, Греция, Венгрия и Казахстан.

Выжидательную позицию заняли Норвегия, Финляндия, Швеция, Португалия, Испания, Италия, Швейцария, Словакия, Словения, Чехия и Хорватия.

Российские клубы и национальные сборные отстранены от турниров FIFA и UEFA с 2022 года на фоне ситуации на Украине.

#футбол #УЕФА
