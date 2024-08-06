Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Часть домов в Вахитовском районе Казани на сутки останется без воды
В 9 утра 15 августа отключат водоснабжение в ряде домов на четырех улицах Вахитовского района Казани. Меры примут на время подключения переложенного участка водопровода по улице Гиззата к централизованным сетям, сообщается в телеграм-канале «Водоканала».
Планируется, что водоснабжение будет отсутствовать ровно сутки, однако работы могут быть завершены досрочно. Отключение произойдет по следующим адресам:
— улица Тази Гиззата, дома №7/17, 7а, 10, 10 к.1, 14, 16;
— улица Московская, дома №36/5, 42 к.4, 42 к.5;
— улица Гаяза Исхаки, дома №8, 15, 8а, 13, 17/7;
— улица Бурхана Шахиди, дома № 9, 9а, 9в, 11.
Предприятие напоминает, что жители этих домов могут оставить заявки на подвоз воды по номеру +7(843)231-62-60. Автоцистерны будут отправлять согласно поступающим обращениям.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»