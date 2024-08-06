Часть домов в Вахитовском районе Казани на сутки останется без воды

В 9 утра 15 августа отключат водоснабжение в ряде домов на четырех улицах Вахитовского района Казани. Меры примут на время подключения переложенного участка водопровода по улице Гиззата к централизованным сетям, сообщается в телеграм-канале «Водоканала».

Планируется, что водоснабжение будет отсутствовать ровно сутки, однако работы могут быть завершены досрочно. Отключение произойдет по следующим адресам:

— улица Тази Гиззата, дома №7/17, 7а, 10, 10 к.1, 14, 16;

— улица Московская, дома №36/5, 42 к.4, 42 к.5;

— улица Гаяза Исхаки, дома №8, 15, 8а, 13, 17/7;

— улица Бурхана Шахиди, дома № 9, 9а, 9в, 11.

Предприятие напоминает, что жители этих домов могут оставить заявки на подвоз воды по номеру +7(843)231-62-60. Автоцистерны будут отправлять согласно поступающим обращениям.