Часть домов в Советском районе Казани почти на сутки останется без воды

Утром 26 октября в некоторых домах в Советском районе отключат либо понизят давление воды. Об этом со ссылкой на МУП «Водоканал» сообщает мэрия Казани.

Водоснабжение прекратится в 9 утра и восстановится лишь в 6.00 27 октября. В зону отключения попадут следующие адреса:

— все дома по улице Новаторов;

— улица Академика Губкина, дома № 9/2, 11, 11а, 13, 18б,18в, 19, 21, 23, 24, 25, 25 корп.2, 27, 30а, 30б, 30в, 30г;

— улица Дружбы, дома № 1/11, 3 (детский сад), 5;

— улица Журналистов, дом № 1/16;

— улица Заря, дома № 1–16;

— улица Зур Урам, дома № 7, 7а, 8, 10;

— улица Каспийская, дома № 6, 8, 10, 12;

— улица Кирпичникова, дом № 2/9;

— улица Космонавтов, дома № 6а, 6в;

— улица Николая Ершова, дома № 63 (вуз), 65 (больница), 65/1, 65б корп.1, 2, 3;

-улица Пионерская, дома № 1, 2, 3, 3а, 4, 16/1;

— Сибирский тракт, дома № 1, 3, 5, 7/6, 9, 11.

В «Водоканале» отметили, что в некоторых домах воду не отключат полностью, но понизят ее давление. Предположительно, она будет в квартирах на 1–3-х этажах. Также в этих домах возможны кратковременные отключения.

Это относится к следующим адресам:

— улица Искра, дома № 1, 3, 4, 6/35а, 8, 10;

— улица Космонавтов, дом 2;

— улица Николая Ершова, дома № 31а, 31б, 31в, 33, 35а, 47, 49 (больница), 49 все корпуса, 49а, 49а корп.1 (больница), 49е корп.1, 49б, 49в, 49г, 49д, 51, 53, 53 корп.1, 54 (медлаборатория), 55, 55а, 55б, 55е, 55в, 55 корп.1 (гимназия), 55в корп.1, 56, 57, 57а, 57б, 57в, 57д, 57г, 58 (вуз), 58 корпус б, 61, 76/1, 78, 78а (детский сад), 78б, 80, 80а.

В МУП уточнили, что при необходимости к этим домам будут направляться автоцистерны с водой. Заявки от жителей принимаются по номеру +7(843)231-62-60.