Часть домов в Кировском районе Казани более чем на сутки останется без воды

В ряде домов, расположенных в Кировском районе Казани, временно отключат воду. Меры примут из-за проведения работ по подключению водопроводов молодежного центра «Вертолет» к централизованным сетям. Об этом сообщает МУП «Водоканал».

Отключение продлится с часу ночи 3 декабря до 11 утра следующего дня. В некоторых домах водоснабжение прекратится полностью, в других же будет понижено давление воды.

Более суток воды не будет в следующих домах:

— улица Цеткин, дома №13, 13а, 16, 17, 17а, 17Б, 17в, 18/20, 19, 21/1, 23, 31/106, 31а, 33, 34, 34а, 34Б, 34/1;

— улица Мало-Московская, дома №14, 14а, 15, 17а корп. 1; 19, 21/15, 24а, 26, 28, 30/13, 31, 32, 33, 37;

— улица Адмиралтейская, дома №2, 3 корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18, 19; 3/1, 3/2, 5, 7, 9, 11, 13/30, 15/21, 17, 21;

— улица Боевая, дома №145а, 147а, 153, дома от № 2 до № 140,

— улица Большая, дома №80, 98/1, 106/31, 106 корп. 1, 2, 3; 108, 108а, частные дома от № 22 до № 109;

— Брюсова, Военная, Казахская, Карельская полностью и другие.

Понижение давления воды ожидается в домах на улицах Тукая, Столбова, Халикова, Баумана, в поселках Кукушкино, Поповка и других. Полный список опубликован на сайте предприятия.

Для подвоза воды жители домов могут обратиться по номеру +7(843)231-62-60. Автоцистерны будут направлять согласно поступающим заявкам.