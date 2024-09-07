Часть домов в Кировском районе более чем на сутки останется без воды

Более чем на сутки прекратится водоснабжение ряда домов в Кировском районе Казани. Меры примут для подключения переложенного участка водопровода по улицам Бирюзовой и Лейтенанта Красикова в поселке Юдино, сообщает МУП «Водоканал».

Отключение воды произойдет в 9 утра 10 сентября, возобновить ее подачу планируют до 11.00 следующего дня. Водоснабжение будет отсутствовать на улицах Бирюзовой, Железнодорожников, Ильича, Каширской, Колымской, Лейтенанта Красикова, Майкопской, Молодогвардейской, Нижней, Окраинной, Политехнической, Привокзальной, Путейской, Революционной, Сортировочной, Ферганской, Черемховской, Яна Юдина. Более точная информация размещена на сайте предприятия.

Кроме того, в нескольких домах в это время будет понижено давление воды. Они расположены на улице Ферганской (№3, 5, 7), Водников (№56), Привокзальной (№33а, 46, 48, 50, 52), Приволжской (№102 корпуса 1-3, 106а). Во время проведения работ вода будет на 1-4-х этажах домов, возможны перебои в ее подаче.

Жители домов могут подать заявки на подвоз воды по номеру +7(843)231-62-60. В соответствии с поступающими обращениями МУП будет направлять автоцистерны.