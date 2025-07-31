Часть домов в Казани осталась без воды из-за коммунальной аварии
Из-за аварии на водопроводной линии по адресу: поселок Торфяной, ул. Центрально-Торфяная, 3а, по ряду адресов временно приостановлено холодное водоснабжение. Об этом сообщили в Телеграм-канале Казанского Водоканала.
Отключение затронуло следующие адреса:
- Агрызская, 78, 80, 82;
- Дорожная, 20, 22, 24;
- Мира, 62к.1, 62к.2, 64к.1, 64к.2;
- п. Торфяной;
- п. Карьер;
- п. Нагорный;
- Сибирский тракт, 43а, 43д, 43.
Восстановительные работы уже ведутся. Ориентировочный срок завершения ремонта и возвращения воды в дома – до 22:00 31 июля.
Жители могут оставить заявки на установку автоцистерн с питьевой водой по номеру: 231-62-60.