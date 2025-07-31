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Общество 31 июля 2025 09:04

Часть домов в Казани осталась без воды из-за коммунальной аварии

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Из-за аварии на водопроводной линии по адресу: поселок Торфяной, ул. Центрально-Торфяная, 3а, по ряду адресов временно приостановлено холодное водоснабжение. Об этом сообщили в Телеграм-канале Казанского Водоканала.

Отключение затронуло следующие адреса:

  • Агрызская, 78, 80, 82;
  • Дорожная, 20, 22, 24;
  • Мира, 62к.1, 62к.2, 64к.1, 64к.2;
  • п. Торфяной;
  • п. Карьер;
  • п. Нагорный;
  • Сибирский тракт, 43а, 43д, 43.

Восстановительные работы уже ведутся. Ориентировочный срок завершения ремонта и возвращения воды в дома – до 22:00 31 июля.

Жители могут оставить заявки на установку автоцистерн с питьевой водой по номеру: 231-62-60.

#отключение воды
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