Часть домов в Казани осталась без воды из-за коммунальной аварии

Из-за аварии на водопроводной линии по адресу: поселок Торфяной, ул. Центрально-Торфяная, 3а, по ряду адресов временно приостановлено холодное водоснабжение. Об этом сообщили в Телеграм-канале Казанского Водоканала.

Отключение затронуло следующие адреса:

Агрызская, 78, 80, 82;

Дорожная, 20, 22, 24;

Мира, 62к.1, 62к.2, 64к.1, 64к.2;

п. Торфяной;

п. Карьер;

п. Нагорный;

Сибирский тракт, 43а, 43д, 43.

Восстановительные работы уже ведутся. Ориентировочный срок завершения ремонта и возвращения воды в дома – до 22:00 31 июля.

Жители могут оставить заявки на установку автоцистерн с питьевой водой по номеру: 231-62-60.