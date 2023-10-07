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Часть домов Советского района Казани почти на сутки останется без воды
В части домов Советского района Казани почти на сутки отключат воду. Причиной стали работы по подключению обновленного участка водопровода по ул.Наки Исанбета. Об этом предупреждает МУП «Водоканал».
Водоснабжение прекратится с 9 утра 12 октября и восстановится в 6 утра следующего дня.
В зону отключения попадут следующие адреса:
— ул.Наки Исанбета, №49, 51, 53, 55, 57,
— ул.Седова, №1, 3, 5, 7,
— ул.Макаренко, №6.
В «Водоканале» напомнили, что жители могут оставить заявки на подвоз воды. К домом прибудут автоцистерны. Номер для обращений — +7(843)231-62-60.
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