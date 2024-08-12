Часть домов Приволжского района Казани почти на сутки останется без воды

17-18 августа в ряде домов Приволжского района Казани не будет воды. Причиной станет подключение к сетям здания № 2б по улице Модельной, объяснили в телеграмк-канале «Водоканала».

Водоснабжение прекратится в 9.00 в субботу и будет отсутствовать до 5 утра 18 августа в следующих домах:

— улица Актайская, 1а, 2;

— улица Задне-Мостовая, 1, 2, 3, 3а, 4, 6, 8, 57;

— улица Модельная, 6, 2а, 2Б, 3/64 корп.1; 3 корп.1; 3 корп.2/64 корп.2; 4а, 4Б, 6а; 7 корп.1;

— улица Мостовая, 45, 45Б, 49, 51а, 51Б, 55, 57а, 59, 61, 61 ст.1, 61Б, 63;

— улица Поперечно-Мостовая, д.13;

— улица Техническая, 64 корп.1/3; 64 корп.2/3 корп.2; 64а.

Казанцы могут оставить заявку на подвоз воды по номеру +7(843)231-62-60. Автоцистерны будут направлять согласно поступающим обращениям.

В пресс-службе предприятия отметили, что работы могут быть завершены раньше срока.