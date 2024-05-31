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Часть домов по ул. Гвардейская в Казани остались без воды из-за аварийных работ
В Казани ряд домов по ул. Гвардейская с утра остались без водоснабжения. Временные неудобства связаны с проведением аварийных работ на сетях по ул. Толбухина.
«Отсутствие водоснабжения в части домов по ул.Гвардейская связано с проведением аварийных работ на водопроводных сетях по ул. Толбухина, 15», – сообщили в казанском «Водоканале».
Представители предприятия отметили, что аварийные работы планируется завершить к 18 часам. Временно перекрыт местный проезд, ведущий на Гвардейскую.
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