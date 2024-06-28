Часть домов Нижнекамска на пять дней останется без горячей воды

С 1 по 5 июля в Нижнекамске проведут ремонт теплосети по улицам Менделеева, Бызова и проспекту Шинников. Из-за этого в ряде многоквартирных домов отключат воду, сообщили в администрации Нижнекамского района.

ГВС отключат с 8.30 1 июля до 17.00 5-го числа по следующим адресам:

— улица Лесная, №27, 64/29, 43, 45,

— улица Менделеева, №32, 32б, 34, 36, 36а, 24а,

— улица Бызова, №3, 5, 5а, 7, 7а, 7б, 9, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 22а, 11, 11а, 13, 15, 17, 24, 24а, 24б, 26, 28, 30, 32/28,

— улица Химиков, №81/24, 83, 87, 95, 97, 99,

— проспект Шинников, №47, 51, 53, 55, 57, 61, 63, 45, 56, 66, 67, 69, 75, 81, 71, 73, 79.

Помимо жилых домов, отключение затронет несколько школ (№25, 21, 7, 5) и лицей №35, детско-юношескую спортшколу-3, ДМШ «Созвездие», детсады №35, 66, 68, 70, 49, 8, 63, 45, 61, 69. Без горячего водоснабжения также останутся Станция переливания крови, Детский эколого-биологический центр и здание женской консультации.