Часть денег со свадьбы будут направлены бойцам СВО: в Казани женился волонтер Донбасса

В преддверии Дня семьи, любви и верности пара активистов «Молодой Гвардии Единой России» заключили брак в главном дворце бракосочетаний столицы Татарстана — Центре семьи «Казан».

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Узаконить отношения решили 29-летний рабочий Казанского авиазавода Наиль Ракипов и 19-летняя студентка одного вузов столицы республики Лия Ахатова. Молодожены повстречали друг друга благодаря всероссийкой общественной организации «Молодой Гвардии Единой России»: пара познакомилась на лекции и во время совместной работы на акции «Свеча памяти» начала сближаться.

«Сегодня у нас первый и волнительный семейный праздник. Для меня это отважный шаг, — признался жених, — Мы приняли решение не раздумывая, потому что сейчас молодые. Нас объединило движение, совместные дела. У нас общие семейные ценности и общие взгляды на жизнь. Пока молодые, сможем совместным семейным трудом помогать и заниматься волонтерской деятельностью».

Вместо свадебного путешествия пара решила выделить часть денег, подаренных на свадьбу и никах, на гуманитарный груз и направить его на поддержку земляков, участвующих в СВО.

По словам Наиля, он год назад в качестве волонтера уехал одним из первых на Донбасс, где оказывал взрослым и детям психологическую и первую медицинскую помощь. «Мы поехали под Мариуполь, в город Никольское. Там находился около трех недель. И сейчас вновь хотим посодействовать уже своими семейными усилиями», — заявил он. Вместо медового месяца жених вновь отравится в Мариуполь в качестве волонтера, где проведет развлекательные мероприятия для детей.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Будущая супруга поддерживает своего избранника. Сама волонтер с многолетним стажем, Лия понимает, как важно вовремя протянуть руку помощи. «Когда Наиль отправляется на освобожденные территории волонтером, у меня много внутренних переживаний и беспокойств. Ждешь постоянно звонка и новостей. Но я понимаю, что это важно», — объяснила невеста.



После фотосессии началось официальное торжество. Пара узаконила свои отношения и получила соответствующий документ. В этот знаменательный день супругов поздравила депутат Государственной Думы РФ VIII созыва, член Комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Ларионова. Она пожелала молодой паре, несмотря ни на что, идти рука об руку.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

«Когда я получила приглашение на свадьбу, признаюсь, была крайне удивлена. Впервые на свадьбе у молодогвардейцев», — рассказала Ларионова. По ее словам, добровольческая деятельность жениха — показатель ответственности.

«Я не видела никогда такого счастливого жениха, у него не спадает улыбка с лица. Я поговорила с родителями, и они живут надеждой, что брак будет счастливый. Я, как женщина, которая пробыла в счастливом браке 47 лет, могу сказать точно, что молодая пара будут проходить вместе все испытания. Я вижу, что это настоящая любовь», — выразила уверенность депутат.