Часть Челнов останется без горячей воды до конца мая

В Набережных Челнах с 13 по 26 мая будет временно отключено горячее водоснабжение на ряде объектов города. Ограничения связаны с проведением гидравлических испытаний и проверкой состояния тепловых сетей.

Под отключение полностью попадает поселок ЗЯБ.

Также горячей воды не будет в поселке Замелекесье. В 20А микрорайоне отключение затронет дом 82 по проспекту Фоменко.

В 25 микрорайоне горячее водоснабжение приостановят в домах 25/03, 25/05, 25/06 и 25/07, а также в доме №14 по улице Назыма Якупова. Кроме того, отключение коснется детского сада №128 «Шаян», расположенного по адресу: улица Назыма Якупова, 8.

Без горячей воды временно останутся и жители частного сектора 26 микрорайона.

Как сообщил начальник управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения Руслан Вильданов, испытания необходимы для детального анализа состояния тепловодов перед следующим отопительным сезоном.

«Все эти меры нужны для того, чтобы провести детальный анализ состояния тепловодов, чтобы ни осенью, ни зимой не произошло никаких неприятных инцидентов», — отметил он.