news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
СВО 27 февраля 2026 10:20

Часть Белгорода осталась без электричества после ракетного обстрела ВСУ

Читайте нас в
Телеграм

Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу. В итоге почти 60 тысяч человек остались без электричества. Детские сады, школы будут работать – они переведены на резервную генерацию, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По предварительной информации, пострадавших нет. На местах работают все оперативные службы.

«С утра проехал по объектам, которые ночью подверглись ракетному удару ВСУ. Посмотрел характер разрушений. Сейчас начал Оперативный штаб», – написал Гладков в Телеграм-канале.

#Белгородская область #электроснабжение
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Единая Россия» организовала финансовый ликбез для семей участников СВО

«Единая Россия» организовала финансовый ликбез для семей участников СВО

26 февраля 2026
Путин поручил расширить семейную ипотеку на вторичку старше 20 лет в некоторых городах

Путин поручил расширить семейную ипотеку на вторичку старше 20 лет в некоторых городах

26 февраля 2026