Часть Белгорода осталась без электричества после ракетного обстрела ВСУ

Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу. В итоге почти 60 тысяч человек остались без электричества. Детские сады, школы будут работать – они переведены на резервную генерацию, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По предварительной информации, пострадавших нет. На местах работают все оперативные службы.

«С утра проехал по объектам, которые ночью подверглись ракетному удару ВСУ. Посмотрел характер разрушений. Сейчас начал Оперативный штаб», – написал Гладков в Телеграм-канале.