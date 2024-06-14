Часть Авиастроительного и Московского районов Казани останется без воды

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Многие здания в Авиастроительном и Московском районах столицы Татарстана завтра останутся без воды. Об этом предупреждает МУП «Водоканал».

Водоснабжение отключат в 8.00 15 июня, а возобновят его только в 2.00 16 июня. Причиной временных неудобств станут аварийно-восстановительные работы на проходящем по улице Тэцевская участке водопровода 1995 года постройки.

Под отключение попадут следующие адреса:

— на улице Пятигорская — четные номера домов от №44 вплоть до №90, нечетные номера домов от №89 вплоть до №129,

— на улице Беломорская — четные номера домов от №198 вплоть до №270, нечетные номера домов от №69 вплоть до №85,

— на улице Софьи Перовской — четные номера домов от №112 вплоть до №150, нечетные номера домов от №101 вплоть до №115,

— на улице Шатурская — четные номера домов от №240 вплоть до №250, нечетные номера домов от №291 вплоть до №321,

— на улице Серафимовича — четные номера домов от №2 вплоть до №62, нечетные номера домов от №1 вплоть до №73,

— улицы Химиков, Гудованцева, Обнорского, Зелинского, Петлякова и Моисеева полностью,

— улицы 1-я Муромская, 2-я Муромская, 3-я Муромская, 4-я Муромская и 5-я Муромская полностью.

Автоцистерны с водой разместят согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону: 8 (843) 231-62-60.