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Новости Татарстана и Казани
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Часть Авиастроительного и Московского районов Казани останется без воды
Многие здания в Авиастроительном и Московском районах столицы Татарстана завтра останутся без воды. Об этом предупреждает МУП «Водоканал».
Водоснабжение отключат в 8.00 15 июня, а возобновят его только в 2.00 16 июня. Причиной временных неудобств станут аварийно-восстановительные работы на проходящем по улице Тэцевская участке водопровода 1995 года постройки.
Под отключение попадут следующие адреса:
— на улице Пятигорская — четные номера домов от №44 вплоть до №90, нечетные номера домов от №89 вплоть до №129,
— на улице Беломорская — четные номера домов от №198 вплоть до №270, нечетные номера домов от №69 вплоть до №85,
— на улице Софьи Перовской — четные номера домов от №112 вплоть до №150, нечетные номера домов от №101 вплоть до №115,
— на улице Шатурская — четные номера домов от №240 вплоть до №250, нечетные номера домов от №291 вплоть до №321,
— на улице Серафимовича — четные номера домов от №2 вплоть до №62, нечетные номера домов от №1 вплоть до №73,
— улицы Химиков, Гудованцева, Обнорского, Зелинского, Петлякова и Моисеева полностью,
— улицы 1-я Муромская, 2-я Муромская, 3-я Муромская, 4-я Муромская и 5-я Муромская полностью.
Автоцистерны с водой разместят согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону: 8 (843) 231-62-60.
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