Часовня Щусева возле Романовского моста может стать музеем

Часовня Щусева, или Романовская часовня, расположенная на берегу Волги в селе Нижние Вязовые Зеленодольского района, может стать музеем. Об этом рассказали сегодня на брифинге в Кабмине РТ.

«Был такой диалог, когда нам приезжала министр культуры, чтобы сделать там музей архитектора Романовского моста. Так как у нас в часовне также есть часть опор моста, вместе в едином концерте [можно] сделать парк», – прокомментировал главный архитектор Зеленодольска Дамир Шакиров.

Помощник Раиса РТ Рустама Минниханова Олеся Балтусова также добавила, что в Нижних Вязовых организована группа активистов, которые оберегают часовню: проводят там субботники, высаживают деревья.

«Они разработали проект музея в часовне и попадали на грант. Пока не выиграли, но это связано еще и с тем, что воплощение их идей возможно только после ремонта самого здания. Ему предстоит еще большой путь по ремонту, поскольку его еще даже не обследовали. По земле есть вопросы, поскольку часовня стоит на федеральной земле. То есть еще много нашей юридической работы потребует», – заключила Балтусова.