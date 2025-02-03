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Культура 3 февраля 2025 12:55

Часовня Казанского университета станет объектом культурного наследия

Часовня Казанского университета станет объектом культурного наследия
Фото: скриншот документации

Часовню-прозекторскую Казанского университета, возведенную в 1840-х годах по проекту архитектора Михаила Коринфского, собираются включить в реестр объектов культурного наследия РФ. Акт государственной историко-культурной экспертизы опубликован на сайте Комитета РТ по охране ОКН.

Расположенная по адресу: ул. Кремлевская, д. 35а часовня ранее находилась на территории клиники медицинского факультета Казанского императорского университета (здание клиники было возведено по проекту Михаила Коринфского, переработанному Иннокентием Безсоновым). В 1860−1870-е годы ее начали использовать как прозекторскую, так как анатомического театра перестало хватать для нужд медиков. Позднее, в 1890-х, часовню приспособили под морг.

Фото: скриншот документации

Двухэтажное с подвалом, сложное в плане здание часовни с круглым эркером-ротондой представляет собой образец классицистической архитектуры. Оконные проемы обоих этажей прямоугольные (на первом этаже — с подоконной полочкой). Ротонда при этом имеет арочные оконные проемы и ниши, в простенках находятся пилястры с дорическими капителями, поддерживающие широкий фриз и карниз. Имеется треугольный фронтон.

На южном фасаде оконный проем со временем был переоборудован в дверной, к нему пристроили крыльцо — всё это произошло до 1970 года. После реставрации в 2020-м здесь располагается научно-образовательный центр «Теология» Казанского федерального университета.

«<...> данный объект обладает историко-культурной ценностью и особенностями (предметом охраны), являющимися основанием для включения его в [государственный] реестр [объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации]», — отмечается в экспертизе.

#казанский университет #объект культурного наследия
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