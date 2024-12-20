Часовня и храм в Казани станут объектами культурного наследия федерального значения

Фото: Комитет РТ по охране объектов культурного наследия

Покровскому храму и часовне при храмовом комплексе церкви Николы Нисского в Казани присвоят статус объекта культурного наследия федерального значения. В настоящее время ведутся подготовительные работы, сообщили в Комитете РТ по охране объектов культурного наследия.

В пресс-службе отметили, что эти два культовых сооружения уже считаются значимыми символами города. Присвоение нового статуса позволит обеспечить им государственную защиту.

Каменный Покровский храм был построен в 1703 году на месте деревянной церкви Святителя Николая, известной также как церковь Николы Боровского. Новое культовое сооружение получило название в честь праздника Покрова.

Здание является ярким образцом московского соборного типа, характерного для архитектуры XVI-XVII веков. До наших дней в хорошем состоянии дошли масляные росписи на сводах, круглых столпах, стенах. Как известно, над ними работал автор первых литографий с видами Казани Василий Турин. А в середине XIX века реставрацией интерьеров и созданием иконостаса занимался знаменитый Михаил Коринфский — один из ведущих архитекторов своей эпохи.

Второй памятник культуры — часовня при храме Николы Нисского — появилась в 1893 году. Проект для нее создал архитектор Генрих Якоб Руш. Она построена в стиле эклектики, совмещенного с элементами классицизма.

Фасады здания украшены декором конца XIX века. Элементы дошли до нас в практически первоначальном состоянии.