Чаще всего жители Татарстана обращались в «Народный контроль» из-за плохих дорог

В прошлом году в «Народный контроль» поступило более 11 тыс. обращений от жителей Татарстана, которые жаловались на ненормативное состояние дорог. Об этом во время прямого эфира программы «Татарстан Онлайн» рассказала уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская.

«Более 11 тыс. обращений в прошлом году поступило по категории „Ремонт и строительство дорог“. Неслучайно же есть национальный проект „Безопасные и качественные дороги“, поэтому у жителей и возникает достаточно много вопросов. Да Казань возьмите! Сколько в Казани мы видим неблагоустроенных дорог. То же самое касается поселков. Константиновка, Малые и Большие Клыки — и везде нужны сегодня дороги. И каждое обращение — это, конечно, заявка. Бюджет не позволяет сразу решить все проблемы», — отметила Сабурская.

Особенность системы «Народный контроль» заключается в том, что заявка будет находиться в запланированных до тех пор, пока не будет выполнена. Этот процесс контролируется достаточно строго.

«При формировании республиканских программ (а их порядка 60 в республике) учитывается значительное число обращений, поступающих в систему „Народный контроль“», — добавила омбудсмен РТ.

Что касается конкретно дорог, то, по словам спикера, при формировании программ на выделение средств заявки формируются на основе обращений в «Народный контроль».

«Таким образом постепенно решаются эти вопросы. По Чистополю, например, было примерно 600 обращений только по дорогам. И сегодня ведется серьезная работа», — резюмировала Сария Сабурская.