Чаще всего жители Казани готовы взять кредит или заем ради крупной покупки
Необходимость совершить крупную запланированную покупку стала самой частой причиной, по которой жители столицы Татарстана готовы взять кредит или заем. Соответствующий ответ дали 20% горожан, принявших участие в исследовании Альфа-Денег.
Вторым по популярности основанием для кредита или займа стали непредвиденные расходы – их упомянули 12,4% респондентов. Близкими по частоте, но все же чуть более редкими причинами оказались срочная покупка и лечение или медицинские услуги – их упомянули по 12% опрошенных.
Несколько реже казанцы упоминали как допустимую причину для займа путешествия и отдых (11,6% респондентов), повседневные расходы (11,2%), ремонт или обустройство жилья (10,8%), покупка автомобиля (10%).
У большинства участников исследования из столицы РТ уже имеется опыт использования заемных денег. В частности, 33,6% пользуются кредитом или займом сейчас, еще 34% делали это раньше. Остальные 32,4% пока не брали кредитов, но рассматривают такую возможность.
Впрочем, большинство жителей Казани старается заранее понять, насколько будущие платежи впишутся в бюджет. Так, 77% опрошенных важно до оформления оценить, смогут ли они выплачивать кредит или заем без ущерба для обычных расходов. Не придают этому большого значения лишь 23% респондентов.
Перед оформлением кредита 23,2% участников исследования первым делом рассчитали бы будущие платежи, а 18,4% сравнили бы предложения нескольких компаний. Среди оставшихся 18% сначала изучили бы договор, 14,4% сопоставили бы свои доходы и расходы, 14% предпочли бы обсудить решение с близкими, а 12% начали бы с изучения отзывов о компании.