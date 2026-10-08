Чаще всего жители Казани готовы взять кредит или заем ради крупной покупки

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Необходимость совершить крупную запланированную покупку стала самой частой причиной, по которой жители столицы Татарстана готовы взять кредит или заем. Соответствующий ответ дали 20% горожан, принявших участие в исследовании Альфа-Денег.

Вторым по популярности основанием для кредита или займа стали непредвиденные расходы – их упомянули 12,4% респондентов. Близкими по частоте, но все же чуть более редкими причинами оказались срочная покупка и лечение или медицинские услуги – их упомянули по 12% опрошенных.

Несколько реже казанцы упоминали как допустимую причину для займа путешествия и отдых (11,6% респондентов), повседневные расходы (11,2%), ремонт или обустройство жилья (10,8%), покупка автомобиля (10%).

У большинства участников исследования из столицы РТ уже имеется опыт использования заемных денег. В частности, 33,6% пользуются кредитом или займом сейчас, еще 34% делали это раньше. Остальные 32,4% пока не брали кредитов, но рассматривают такую возможность.

Впрочем, большинство жителей Казани старается заранее понять, насколько будущие платежи впишутся в бюджет. Так, 77% опрошенных важно до оформления оценить, смогут ли они выплачивать кредит или заем без ущерба для обычных расходов. Не придают этому большого значения лишь 23% респондентов.

Перед оформлением кредита 23,2% участников исследования первым делом рассчитали бы будущие платежи, а 18,4% сравнили бы предложения нескольких компаний. Среди оставшихся 18% сначала изучили бы договор, 14,4% сопоставили бы свои доходы и расходы, 14% предпочли бы обсудить решение с близкими, а 12% начали бы с изучения отзывов о компании.