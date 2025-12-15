Чаще всего в уходящем году мошенники звонили татарстанцам летом в период отпусков

В уходящем году в Татарстане был зафиксирован высокий уровень спам-активности, а пик звонков от потенциальных мошенников наблюдался летом, таковы данные Kaspersky Who Calls.

По информации «Лаборатории Касперского, с января по ноябрь доля татарстанцев, которые получали нежелательные звонки, колебалась на уровне 86-93%, что говорит о постоянной нагрузке на абонентов.

«Динамика звонков с потенциальными признаками мошенничества имеет ярко выраженный рост: от 17-20% в начале года, до 23-25% к маю-июню, и далее резкий скачок летом — до 32-38%. В сентябре активность несколько снизилась, но оставалась выше уровня первого квартала. Такая траектория соответствует сезонной активности мошенников, использующих периоды отпусков, путешествий и роста объема цифрового общения», – объясниил представитель «Лаборатории Касперского» в Татарстане Азат Шайхутдинов.

Порядка 24% татарстанских пользователей столкнулись с веб-атаками, направленными на заражение устройств через интернет-ресурсы. Вредоносные файлы, распространяющиеся через внешние носители, вложения или инсталляторы, были обнаружены почти у 33% пользователей.

Риск также ощутим для компаний: попытки веб-компрометации фиксировались примерно у 12% корпоративных пользователей, а локальные заражения – у 17%. Это, по данным экспертов «Лаборатории Касперского» указывает на то, что злоумышленники работают одновременно и против домашних устройств, и против корпоративной инфраструктуры.