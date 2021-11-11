Чаще всего в Татарстане не проходят проверку Госалкогольинспекции вина и коньяки

В этом году проверку Госалкогольинспекции Татарстана чаще всего не проходили вина и коньяки. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ», посвященной всемирному Дню качества, рассказала начальник отдела развития и координации внутреннего рынка Государственной инспекции РТ по обеспечению государственного контроля за производством, оборотом и качеством этилового спирта, алкогольной продукции и защите прав потребителей Розалия Арсланова.

«Вся алкогольная продукция, поступающая на прилавки, проходит через контроль Госалкогольинспекции, с начала этого года проверено более 2 млн декалитров, ввезенной алкогольной продукции, декалитр – это 10 литров. Из которых забраковано только более трех процентов. В основном это идут вина и коньяки. Все, что поступает в продажу, проверено», – отметила спикер.

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Трофимова добавила, что в республике видят рост алкогольных отравлений среди жителей, но они связаны с употреблением алкоголя не из магазинов.

«Это суррогаты, жидкости, которые не предназначены для приема внутрь. Стеклоомывающая жидкость, тосолы, лаки спиртосодержащие», – перечислила заместитель руководителя ведомства.