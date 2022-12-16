Чаще всего в Татарстане гибнут под колесами авто пенсионеры-пешеходы

Чаще всего под колесами автомобилей гибнут нарушители ПДД в возрасте от 65 лет. За прошедшие 11 месяцев 2022 года 21 пенсионер-пешеход погиб, попав под машину. Об этом накануне рассказали на заседании Правительственной комиссии РТ по обеспечению безопасности дорожного движения.

Также в группу риска входят пешеходы от 50 до 64 лет. В этом году 14 человек такого возраста стали жертвами ДТП. Это порядка 25% от общего числа погибших пешеходов.

«Далее идут лица от 40 по 49 лет – погибли 10 пешеходов. Это чуть меньше 18% от общего количества погибших пешеходов-нарушителей. 8 пешеходов в возрасте от 25 до 39 лет погибли в ДТП, нарушив правила дорожного движения», – такие цифры озвучили накануне на комиссии.

Последний возрастной ценз, который нельзя оставлять без внимания – это дети до 6 лет. С начала года один маленький пешеход погиб.

