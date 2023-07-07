Чаще всего в аэропорту Казани незаконно пытались провезти наличку, алкоголь и табак

Больше всего в аэропорту Казани незаконно пытались провезти наличку, алкоголь и табак. Об этом сообщают в Таможенном посту Аэропорта Казани Татарстанской таможни.

Отмечается, что в результате таможенного контроля за полгода выявлено 479 фактов незаконного перемещения товаров. Это в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Стоит отметить, что в первом полугодии 2023 года таможенную границу в международном аэропорту Казани пересекли 552 тыс. человек, что на 80 % больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Таким образом количество пассажирских международных авиарейсов составило 3708. Такое увеличение связано с наращиванием в 2023 году авиаперевозок в такие туристические страны как ОАЭ, Турция, Египет, Таиланд, отмечают в ведомстве.

Если говорить по видам товаров, то сотрудники таможенного поста выявили 10 фактов незаконного перемещения оружия, 21 факт ввоза коммерческих партий под видом товаров для личного пользования, 24 факта перемещения видов дикой флоры и фауны, подпадающие под действие Конвенции СИТЕС, 112 фактов превышения норм ввоза табачных изделий, 138 фактов превышения норм ввоза алкоголя, 149 фактов незаконного перемещения наличных, а также 24 факта касались товаров, подпадающих под действующие запреты и ограничения, в частности, продукты питания, подпадающие под ветеринарный контроль.