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Ру Тат
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Здоровье
24 марта 2022  12:21
Эвелина Киселёва

Чаще всего турбекулезом заболевают татарстанцы в возрасте от 18 до 49 лет

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Основная доля заболевших туберкулезом татарстанцев – это трудоспособные жители городов от 18 до 49 лет. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информ» рассказала начальник отдела санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по РТ Луиза Борисова.

«В 2021 году вновь выявлено 912 больных туберкулезом. Заболеваемость осталась на уровне 2020 году и составила 23,4 на 100 тыс. населения», – отметила спикер.

Заболеваемость туберкулезом в республике ниже на 27%, чем по России.

 

#туберкулез #всемирный день борьбы с туберкулезом
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