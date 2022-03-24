Чаще всего турбекулезом заболевают татарстанцы в возрасте от 18 до 49 лет

Основная доля заболевших туберкулезом татарстанцев – это трудоспособные жители городов от 18 до 49 лет. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информ» рассказала начальник отдела санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по РТ Луиза Борисова.

«В 2021 году вновь выявлено 912 больных туберкулезом. Заболеваемость осталась на уровне 2020 году и составила 23,4 на 100 тыс. населения», – отметила спикер.

Заболеваемость туберкулезом в республике ниже на 27%, чем по России.