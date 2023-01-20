Чаще всего россияне страхуют здоровье, жилье и автомобиль

В 2022 году наибольшим спросом у россиян пользовались страховки здоровья, недвижимости и авто. Пятая часть (22%) россиян, пользующихся банковскими продуктами, в прошлом году оформила добровольное медицинское страхование, по 19% респондентов имеют страховку жилья и классическое КАСКО. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного по заказу ВТБ.



По данным исследования, на четвертом месте по распространенности — ипотечное страхование: его в прошлом году оформляли 18% опрошенных. Еще 15% респондентов застраховали свою жизнь и трудоспособность. Кроме того, 12% россиян имеют страховку своих счетов и карт от мошенничества, по 11% — застраховались сами на случай получения инвалидности и застраховали своих детей.



О других видах страхования рассказали менее чем по 10% опрошенных. В частности, лишь по 9% россиян в прошлом году оформляли частичное КАСКО и полис для выезда за рубеж. По 7% страховались на случай потери работы и на случай необходимости помощи на дороге. По 6% оформили полис на случай критических заболеваний и гарантию сохранения стоимости автомобиля при КАСКО. По 5% и менее приобретали страховку на случай необходимости юридических консультаций, с услугами телемедицины, страховали домашних животных и шины с дисками.

«С каждым годом все больше россиян задумывается о страховой защите своего здоровья и имущества. Набирают популярность медицинские страховки, которые позволяют при заболевании без затрат получить помощь нужных специалистов, и страхование карт от действия злоумышленников — на фоне активного роста мошеннических атак этот сервис становится всё более актуальным. Повышенным спросом пользуется страхование жилья – этому в том числе способствует запуск понятных коробочных программ и их доступность онлайн. Согласно нашим подсчетам, по итогам года российскому рынку удалось сохранить результат на уровне предыдущего года в размере 1,8 трлн рублей. В этом году, по нашим оценкам, можно ожидать роста страхового рынка в России в пределах нескольких процентов», — прокомментировал выявленные тренды Дмитрий Пугашкин, начальник управления «Страхование» ВТБ.

Справка. Опрос проводился среди 5150 россиян в возрасте 18–75 лет, проживающих в городах с населением свыше 100 тыс. человек и пользующихся любыми банковскими продуктами.