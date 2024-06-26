Общий объем приобретенных в первые дни чемпионата Европы по футболу* снеков — чипсов, сухариков, орешков и т. д. — составил почти 15 тонн. Аналитики сервиса «Пятёрочка Доставка» выяснили предпочтения покупателей.

Чаще всего россияне смотрят футбол под картофельные чипсы: за первые три дня Евро их съели 5,5 тонн. Реже — под семечки (3,8 тонны). После них в топе любимых перекусов оказались сухарики (1,9), орехи (1,8), попкорн (1,2), вяленая и сушеная рыба с морепродуктами (полтонны). А вот мясные снеки, как ни странно, пользуются меньшим спросом. Ломтики курицы, индейки, свинины и бекона замыкают рейтинг «футбольных закусок» с результатом 78 кг.

Самые популярные чипсы — со вкусом сметаны и лука, их в этот период съели 1,5 тонны. Особенно их любят жители Дальнего Востока, Поволжья, Сибири, Урала, юга и Северо-Западного региона. В Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Челябинске и в некоторых городах Сибири, Поволжья и центра предпочитают сырные чипсы, а в Калининграде — со вкусом паприки.

Россияне болеют за любимые команды и под хрустящие гренки с сухариками. Помимо москвичей и петербуржцев, на долю которых пришлась почти тонна этого снека, самыми большими любителями стали казанцы (67 кг), нижегородцы (55 кг) и екатеринбуржцы (54 кг). Любимой разновидностью стали ржаные сухарики со вкусом семги с соусом тартар: их предпочитают в Сибири, на Урале, в Центральном регионе и на юге. В Самаре — с ветчиной и сыром, в Иркутске — с холодцом и хреном, во Владивостоке и Казани — с сыром и семгой. В Омске, Уфе, Хабаровске и Челябинске — с беконом. А жители Екатеринбурга, Калининграда, Петербурга и Москвы — со сметаной.

Еще одним распространенным перекусом во время просмотра трансляций стали семечки подсолнечника и тыквы. Больше всего их съели в Москве (почти 1,9 тонны). На втором месте оказался Санкт-Петербург (360 кг), затем Казань (150 кг), Екатеринбург (118 кг) и Нижний Новгород (110 кг).

Орехи — также любимая многими закуска. Чаще всего за голы и пенальти переживают под жареный арахис, соленые фисташки, кешью. Реже покупают грецкие и кедровые орехи, миндаль. В дни начала Евро 2024 наиболее активно перекусывали орехами москвичи и петербуржцы, казанцы, екатеринбуржцы и нижегородцы.

Попкорном перед футбольными матчами запаслись в Москве и Петербурге, а также в Краснодаре, Екатеринбурге и Уфе.

Вопреки ожиданиям, сушеную рыбу и морепродукты реже выбирали жители традиционных «рыбных» регионов (Дальнего Востока, Мурманской области): из полутонны всех съеденных в России сушеных и вяленых кальмаров, полосатиков и минтая всего около 6 кг пришлось на долю этих областей. Не считая Москвы и Петербурга, самые большие любители этого перекуса живут в Нижнем Новгороде: здесь его приобрели почти 16 кг в первые дни чемпионата.

Мясные снеки — сыровяленые и сырокопченые ломтики курицы, индейки, свинины — выбирали москвичи и петербуржцы, краснодарцы и нижегородцы.

*Исследовались данные о продажах снеков в магазинах сети за период с 13 по 15 июня 2024 года.