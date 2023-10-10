Чаще всего глаукому выявляют у 55-летних татарстанцев

Чаще всего в Татарстане глаукому выявляют у жителей республики, которым 55 лет. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заведующая глаукомным кабинетом, врач-офтальмолог Ольга Зверева.

«О возрастной глаукоме мы говорим с возраста 35-и лет, если говорить о самом частом возрасте выявления глаукомы – это 55 лет», – рассказала она.

Офтальмолог объяснила, что бывает и врожденная глаукома. А среди ее пациентов есть и подростки, и молодые люди 25 лет.

Ольга Зверева подчеркнула, что свой уровень внутриглазного давления надо знать, а после 40 лет более тщательно следить за этим вопросом. И посещая диспансеризацию обязательно приходить на измерение глазного давления. Также, по словам врача, при малейших изменениях в здоровье глаз, необходимо прийти к офтальмологу.

«Если говорить о распространенности глаукомы у людей от 40 до 55 лет – это 0,1%, если говорить о глаукоме у жителей старше 80 лет – это порядка 15% населения», – добавила доктор.