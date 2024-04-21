«Чаще совершайте благие деяния и не задерживайтесь в туалете»: хазрат о суевериях про рай

Тимур хазрат: «Чтобы вероятность благого исхода была выше, мы призываем чаще совершать благие деяния»

Фото: © «Татар-информ»

«Татар-информ» продолжает цикл видеоподкастов об исламе под названием «Чай с хазратом». В них имам-хатыб мечети «Ирек» Тимур хазрат Камаев комментирует по нашей просьбе то, что больше всего интересует сегодня верующих, и не только верующих, – вопросы простые и сложные, актуальные и вечные. В этот раз мы поговорили на тему «Суеверия про рай».

– Правда ли, что в рай не попадет тот, кто лишился ушей?

– Нет, наличие или отсутствие ушей не влияет на то, куда попадет человек, в рай или ад. То же с теми, кого покусала собака, это еще одно суеверие.

– А тот, кто умер в туалете?

– Вот здесь может быть косвенное указание на то, что человек может попасть в ад. Потому что смерть в отхожем месте относится к неблагим видам смерти. Указанием на попадание человека в рай может являться то, что он умер благой смертью, например во время намаза или при совершении благих деяний.

Поэтому, чтобы вероятность благого исхода была выше, мы призываем чаще совершать благие деяния. И меньше проводить времени в туалете. Потому что это все-таки место для справления нужды, а не для просмотра всех возможных статусов и чтения всех новостей. Выполнив свою «работу», надо стараться поскорее покинуть туалет.

Но если человек умер в туалете, это еще не говорит о том, что он обязательно попадет в ад. Это может быть лишь косвенным показателем этого.

– На недавнем бизнес-ифтаре в Казани «мусульманский коуч» сказал: «Богатый человек, который умел распоряжаться своим богатством при жизни, определенно займет другие уровни в райской обители, которые намного выше». В райской обители действительно есть разные уровни для тех, кто более и менее достоин?

– Да, в раю есть разные уровни, но понимать их нужно не как какие-то ступени, а таким образом, что наслаждение в раю люди будут получать по-разному. Скажем, употребляя один и тот же фрукт, разные люди будут получать от него разное наслаждение. Чем больше благих деяний совершал человек в этой жизни, тем вкуснее для него будет этот фрукт. И все остальные блага для него будут лучше. Самое же большое благо в раю – это, конечно, лицезрение Аллаха, и чем праведнее был человек, тем больше времени он будет проводить, лицезрея Бога.

Что касается богатства – да, это один из возможных путей приближения к Аллаху. Потому что если у человека есть богатство, он может совершить больше благих дел, дать больше садака, выплатить закят в большем размере (который не принадлежит ему, поскольку это часть, принадлежащая людям, которые в ней нуждаются).

В то же время не надо забывать, что у богатого человека больше возможностей и средств для совершения греха, поэтому у него больше соблазна и больше ответственности. И пророк Мухаммад (с.а.в.), будучи наилучшим человеком в истории человечества, проводил время не только с богатыми. Он также проводил очень много времени с бедными людьми и предпочел бедность в этом мире богатству Ахирата.

«Если у человека есть богатство, он может совершить больше благих дел, дать больше садака, выплатить закят в большем размере» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

– Как известно, праведникам в раю обещаны гурии, то есть девственницы. Как понимать эту награду?

– Действительно, за выполнение ряда благих деяний Аллах Тааля обещает [нам] гурий, райских девушек. Это чистые девушки, которых не касался ни один мужчина. Об их красоте есть очень много хадисов, например такой: если бы ноготь такой девушки попал в этот мир, то своей красотой он затмил бы и луну, и солнце.

Но также не надо забывать о наших женах. Если они проведут эту жизнь достойным образом, в поклонении Аллаху, то они будут во много раз красивее, чем гурии. Потому что наши жены, мусульманки, пройдя эту мирскую жизнь, испытали много сложностей, выполняли предписания Аллаха, отстранялись от харама. Поэтому их уровень будет намного выше, чем уровень райских девушек.

– В раю тоже двуполое существование?

– Да.

– Для мужчин предусмотрены гурии. Что предусмотрено для женщин?

– Их мужья.

– А если муж попал в ад?

– Если девушки попадают в рай, без второй половины они также там не останутся. Им тоже будут даны пречистые мужья, иншалла.

– Почему описание райских наслаждений выглядит так по-земному? Реки, сады, еда, питье, роскошная одежда, супружеская жизнь, вечный возраст 33 года?

– Наш разум ограничен. Что бы мы ни представили, о чем бы ни говорили, мы всегда сравниваем это с тем, что видели. Если я скажу вам «стол» – вы представите тот или иной стол, который видели в своей жизни: парту в школе, стол, на котором работаете, домашний стол, за которым употребляете пищу.

Поэтому для того, чтобы объяснить людям жизнь в раю, пророк (с.а.в.) и Аллах в Коране применяют что-то приближающее, что-то описывающее рай именно мирскими вещами. Это всего лишь уподобление, и вещи эти в раю будут намного прекраснее.

«Если мы будем уважать своих родителей, достигнем их довольства, то, иншалла, мы достигнем и рая. А маму мы должны почитать в первую очередь, потом уже идет отец» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

– Говорят, что рай под ногами матерей. Что это означает?

– Если мы возьмем аяты из Корана и изречения нашего пророка (с.а.в.), то мы поймем, что один из великих путей попадания в рай заключается в том, чтобы заслужить довольство своих родителей. Поэтому мы всегда должны выполнять то, что говорят нам родители, если это не противоречит шариату.

Так что это выражение соответствует действительности. Мы не говорим, что это изречение пророка (с.а.в.), его прямой хадис, но эти слова соответствуют действительности. Если мы будем уважать своих родителей, достигнем их довольства, то, иншалла, мы достигнем и рая. А маму мы должны почитать в первую очередь, потом уже идет отец.

– Распределение душ – кому идти в рай, кому в ад – будет происходить после конца света. А где сейчас находятся души умерших?

– Жизнь, которая начинается после смерти, – это обитание в могиле, или жизнь барзах. После смерти все люди находятся там, где они похоронены, до наступления Судного дня. Когда начнется Судный день, все мы будем воскрешены и соберемся на площади Махшар на всеобщий суд человечества.

– Можно ли попасть в рай, не соблюдая каноны ислама, но делая добрые дела?

– Это вопрос людей, которые говорят: «Я не читаю намаз, но у меня чистое сердце, и я считаю, что этого достаточно». Показатель того, что у человека чистое сердце, это как раз-таки выполнение тех предписаний, которые Аллах Тааля обязал нас выполнять. У человека, который выполняет предписания Аллаха и фарзы, отстраняется от харамов, больше вероятности войти в рай по милости Аллаха.

Если же человек не выполняет предписания Аллаха, но считает себя мусульманином, мы не говорим, что он не попадет в рай. Но за то, что человек не читал намазы и не выполнял фарзы, предусмотрено наказание адским огнем. Из-за этого он может погореть в аду, но в дальнейшем по милости Аллаха также может войти в рай.

«За то, что человек не читал намазы и не выполнял фарзы, предусмотрено наказание адским огнем. Из-за этого он может погореть в аду, но в дальнейшем по милости Аллаха также может войти в рай» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

– Говорят, что тот, кто родил и воспитал трех девочек, автоматически попадет в рай. Так ли это?

– Конечно нет. Вопрос ведь в том, как ты воспитал своих девочек. Если ты воспитал их в исламе, достойным образом, благими женами, благими матерями для своих детей, и при условии, что ты сам являешься мусульманином и умер с верой, то, иншалла, это станет плюсом, «галочкой» для того, чтобы повысить твои шансы на попадание в рай.

– Говорят, тот, кто умер в месяц Рамазан, сразу попадает в рай. Так ли это?

– Это один из показателей благого конца, косвенное указание на то, что, иншалла, человек был праведным. Но если человек был неверующим, совершал плохие деяния, был большим грешником, то, конечно же, смерть в Рамазан не спасет его от огня ада.

– Опишите состояние души, попавшей в рай.

– В раю не будет горя, печали, страха, обмана, лжи, не будет происходить плохих вещей с людьми. В раю они будут пребывать в вечном блаженстве.

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Оставляйте в окне под текстом свои вопросы на тему ислама – Тимур хазрат даст на них подробные ответы, и мы опубликуем их в следующих подкастах на сайте «Татар-информа».

ДРУГИЕ ВЫПУСКИ: #ЧАЙ С ХАЗРАТОМ

Тимур хазрат Камаев – имам-хатыб казанской мечети «Ирек», Коран-хафиз.

Родился в 1993 году в Азнакаево. Окончил геологический факультет КФУ с красным дипломом по специальности «геофизика». Параллельно учился в казанском медресе «Мухаммадия». Окончил трехлетние курсы Коран-хафизов в Стамбуле.