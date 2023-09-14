news_header_top_970_100
Руc Тат
Общество 14 сентября 2023 14:30

«Чаша» стала самой популярной достопримечательностью Татарстана этим летом

Скопировать ссылку
«Чаша» стала самой популярной достопримечательностью Татарстана этим летом

Рейтинг любимых мест гостей республики возглавил центр семьи «Казан». Здесь аналитики МегаФона зафиксировали самую высокую долю туристов среди посетителей.

Круглый год республика с ее историей и уникальными местами активно принимает гостей из других регионов. Как показывают обезличенные данные оператора, наиболее охотно этим летом и в первые недели осени в популярные места Татарстана приезжали жители Москвы, Нижегородской области, Башкортостана, Удмуртии и Свердловской области.

У достопримечательностей республики можно было встретить как местных жителей, так и приезжих — в среднем их соотношение примерно равно. Но вблизи отдельных туристических объектов «гостевой» трафик взлетает выше.

Вот как выглядит топ‑10 самых популярных локаций по итогам лета и начала осени:

1. Центр семьи «Казан» — здесь доля приезжих составила более 67%;
2. Казанский Кремль — 66%;
3. Дворец земледельцев — 65%;
4. Болгар — 62%;
5. Аквапарк «Ривьера» — 59%;
6. Центральная пешеходная улица Казани — Баумана — 58%;
7. Голубые озера — 49%;
8. Старо-Татарская слобода — 48%;
9. Раифский монастырь — 47%;
10. Набережная озера Кабан — 44%.

В рейтинге по доле скачанных данных лидирует «Ривьера». Суммарно жители и гости республики прокачивают вблизи достопримечательностей порядка 115 ТБ в месяц — такого объема хватило бы, чтобы 28 тыс. раз посмотреть фильм «Турист» в HD‑качестве. Они часто пользовались онлайн‑картами и делились фото и видео с помощью мессенджеров: на путешественников в среднем пришлось 37% мобильного интернета, использованного в знаковых местах.

Второй год подряд пик активности приходится на сезон отпусков — июль и август. Искать информацию об увиденных красотах и делиться впечатлениями гости предпочитают ближе к обеду — с 12.00 до 14.00.

«Сложно представить комфортное путешествие без связи. Работая над развитием сети, мы уделяем значительное внимание популярным туристическим маршрутам. Из недавних проектов —строительство и запуск базовых станций в Местечке Раифа, вблизи озера Кабан, в Казанском планетарии и остальной территории астрономической обсерватории им. В. П. Энгельгардта», — прокомментировал Михаил Русинов, директор МегаФона в Татарстане. Реклама. ПАО «МегаФон».

#Мегафон
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100