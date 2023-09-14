«Чаша» стала самой популярной достопримечательностью Татарстана этим летом

Рейтинг любимых мест гостей республики возглавил центр семьи «Казан». Здесь аналитики МегаФона зафиксировали самую высокую долю туристов среди посетителей.

Круглый год республика с ее историей и уникальными местами активно принимает гостей из других регионов. Как показывают обезличенные данные оператора, наиболее охотно этим летом и в первые недели осени в популярные места Татарстана приезжали жители Москвы, Нижегородской области, Башкортостана, Удмуртии и Свердловской области.

У достопримечательностей республики можно было встретить как местных жителей, так и приезжих — в среднем их соотношение примерно равно. Но вблизи отдельных туристических объектов «гостевой» трафик взлетает выше.

Вот как выглядит топ‑10 самых популярных локаций по итогам лета и начала осени:

1. Центр семьи «Казан» — здесь доля приезжих составила более 67%;

2. Казанский Кремль — 66%;

3. Дворец земледельцев — 65%;

4. Болгар — 62%;

5. Аквапарк «Ривьера» — 59%;

6. Центральная пешеходная улица Казани — Баумана — 58%;

7. Голубые озера — 49%;

8. Старо-Татарская слобода — 48%;

9. Раифский монастырь — 47%;

10. Набережная озера Кабан — 44%.

В рейтинге по доле скачанных данных лидирует «Ривьера». Суммарно жители и гости республики прокачивают вблизи достопримечательностей порядка 115 ТБ в месяц — такого объема хватило бы, чтобы 28 тыс. раз посмотреть фильм «Турист» в HD‑качестве. Они часто пользовались онлайн‑картами и делились фото и видео с помощью мессенджеров: на путешественников в среднем пришлось 37% мобильного интернета, использованного в знаковых местах.

Второй год подряд пик активности приходится на сезон отпусков — июль и август. Искать информацию об увиденных красотах и делиться впечатлениями гости предпочитают ближе к обеду — с 12.00 до 14.00.

«Сложно представить комфортное путешествие без связи. Работая над развитием сети, мы уделяем значительное внимание популярным туристическим маршрутам. Из недавних проектов —строительство и запуск базовых станций в Местечке Раифа, вблизи озера Кабан, в Казанском планетарии и остальной территории астрономической обсерватории им. В. П. Энгельгардта», — прокомментировал Михаил Русинов, директор МегаФона в Татарстане. Реклама. ПАО «МегаФон».