CAS зарегистрировал апелляции «Рубина» и семи клубов РПЛ против ФИФА по легионерам

Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляции восьми российских футбольных клубов на решение Международной федерации футбола (FIFA) продлить разрешение для иностранных игроков и тренеров приостанавливать контракты до июня 2023 года. Об этом сообщают «РИА-Новости» со ссылкой на пресс-службу организации.

«Процедуры начались недавно и находятся на начальной стадии», – говорится в заявлении.

По информации источника, протест против ФИФА подали «Рубин» и семь клубов Российской Премьер-лиги (РПЛ) «Зенит», московские «Динамо», ЦСКА и «Локомотив», а также «Сочи», «Краснодар» и «Ростов».

Стоит отметить, что по аналогичному поводу суд также зарегистрировал апелляцию донецкого «Шахтера».

Напомним, в конце июня ФИФА продлила иностранным футболистам право приостанавливать действия своих контрактов с российскими клубами до 30 июня 2023 года. Так, «Рубин» бесплатно покинули Андерс Дрейер, Сеад Хакшабанович, Филип Уремович, Хван Ин Бом, Хвича Кварацхелия и Сильвие Бегич.