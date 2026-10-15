CAS прокомментировал ситуацию с возможной апелляцией Валиевой на решение ISU

Фото: социальные сети Камилы Валиевой

Спортивный арбитражный суд (CAS) не располагает сведениями о том, запрашивала ли российская фигуристка Камила Валиева у Международного союза конькобежцев (ISU) разъяснения из-за отзыва нейтрального статуса. Об этом заявили в пресс-службе суда.

Фигуристка может потребовать от ISU обоснование этого решения. В таком случае срок для подачи апелляции в CAS начнет исчисляться заново — только после того, как спортсменка получит официальные разъяснения со стороны международной федерации.

«CAS не может подтвердить дату принятия решения независимой спортивной федерацией, однако согласно кодексу CAS срок для подачи апелляции на такое решение составляет 21 день», — отметили в CAS.