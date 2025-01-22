Час пробил, Олег Иванов готов уйти из «Рубина»: кто еще должен покинуть Казань?

Полузащитник Олег Иванов заявил, что готов завершить карьеру, если ему не поступит предложений. В то же время у «Рубина» есть и другие кадры, которых приобрели во время выступлений команды в Первой лиге. Покинут ли Казань Иванов и другие игроки со времен выступлений в «лучшей лиге мира» - разбирался «ТИ-Спорт».





Фото: rubin-kazan.ru

Иванов – легенда российского футбола

Пускай Олег Иванов почти не выступал в топовых клубах в своей карьере, но звание легенды он заслуживает. Как минимум, об этом говорит тот факт, что он и Игорь Акинфеев – единственные бронзовые призеры Евро-2008, которые до сих пор выступают в РПЛ.

Если смотреть на послужной список, то из топовых команд Олег выступал только за «Спартак» с 2002 по 2004. Затем следовали середняки, такие как «Крылья Советов», «Химки» и «Ростов». Но по-настоящему Иванов запомнился всем выступлениями за «Ахмат».

Грозненской команде полузащитник отдал восемь лет. С 2012 по 2020 годы Олег отыграл за «Ахмат» 243 матча, где забил 17 мячей и 30 передач. Там он и зарекомендовал себя как игрока с острыми передачами. В 2015 году, кстати, «Спартак» хотел вернуть Олега в свою команду. Тогда и Леонид Слуцкий, тренировавший сборную России, вернул Иванова в состав национальной команды. Но как объяснял сам полузащитник, он не хотел рисковать своим игровым временем.

«Мог вернуться, просто не нашли компромиссов с моей нынешней командой. «Ахмат» не хотел со мной расставаться. Да и мне приходилось понимать, что «Спартак» — такая команда… Никакой поддержки не будет, требуется результат. Ни один футболист не получает аванса, времени», - сказал Олег «Матч ТВ».

Возможно, благодаря решению остаться Иванов и укрепился, как одна из легенд РПЛ. Именно в «Ахмате» он был главной звездой и там же стал известен на всю Россию. Не факт, что в «Спартаке» он имел бы стабильное место в составе.

Фото: rubin-kazan.ru

Но возраст берет свое

Как бы хорошо не складывалась карьера игрока в «Ахмате», в 2020 году Олегу пришлось покинуть Грозный. Скорее всего, причиной тому было другое видение игры нового главного тренера «Ахмата» Андрея Талалаева. Он был сосредоточен на агрессивном и быстром футболе. Скорость же никогда не была сильной стороной Олега, к тому же на момент ухода из грозненской команды ему было 34 года.

После «Ахмата» последовал один год в «Уфе», а в 2022 году Иванова подписал «Рубин» свободным агентом. Казанцы брали Олега под задачу выбраться из Первой лиги, с которой татарстанский клуб справился. Но уже в минувшем сезоне, когда «Рубин» выступал в РПЛ, игровое время Иванова стало таять. Казалось, что прошедшим летом с великим ветераном закономерно расстанутся. Все-таки ему в августе уже должно было исполниться 38 лет, а его контракт истекал. Но руководство казанской команды удивило, объявив о продлении соглашения с Ивановым. В чем же причина?

Дело как раз в его передачах. Олег, повторимся, обладает отличным видением поля и культурой паса. В «Рубине» он чуть ли не лучший в этом аспекте. Когда он выходит на поле, мяч у казанцев сразу начинает двигаться лучше. Конечно, он возрастной игрок, тут споров нет. Но его выпускают в основном в концовках матчей. В старте на игры Премьер-лиги он не выходил ни разу в текущем сезоне. На тренировках он также отрабатывает очень хорошо.

Однако неизвестно, останется ли Олег еще на один сезон. Как говорил сам Иванов, он не против продолжить карьеру, если будут предложения. Если же таковых не последует, он пойдет учиться на тренера.

«Я был готов (завершить карьеру) и в 35 лет, — отметил Иванов. — Но предложения есть — я играю. Будут еще — продолжу играть. Нет — пойду учиться на тренера. Мне это интересно», - сказал Иванов «РБ-Спорт», отметив, что «Рубин» еще не предлагал ему новый контракт.

Грядущим летом Олегу исполнится уже 39 лет, поэтому вряд ли он понадобится Рашиду Рахимову.

Фото: Владимир Васильев / tatar-inform.ru

С кем «Рубину» следует расстаться?

Помимо Иванова, в «Рубине» есть другие игроки, которые выступают еще со времен «лучшей лиги мира». К примеру, нападающий Джоэль Фамейе, защитник Рустамжон Ашурматов и полузащитник Умарали Рахмоналиев. И по этим футболистам тоже возникают вопросы.

Так, Фамейе после выхода из Первой Лиги сдал. В нынешнем сезоне на его счету лишь 3 игры в РПЛ и один забитый мяч. По информации СМИ, в «Рубине» недовольны его игрой и могут предложить ему новый контракт с пониженной зарплатой.

Ашурматов же игрок глубокого запаса. Он выходит на поле, когда надо заменить травмированных партнеров, например, Игора Вуячича. Но на поле он откровенно слабоват. Так, Рустамжон часто «привозит», что ярко демонстрирует матч с «Крыльями Советов» (0:2). В той игре защитник ударил по лицу игрока соперника Ивана Олейникова в своей штрафной, из-за чего казанцам назначили пенальти.

Рахмоналиев не особо примечателен с точки зрения игровых качеств. На его стороне лишь хорошая скорость и работоспособность, благодаря чему он может прессинговать соперников. Но Рахимову он сейчас не особо нужен, что подтверждает его игровое время – лишь два матча в Премьер-лиге со «Спартаком» (0:1) и «Ахматом» (2:0). Причем в игре с грозненцами он вышел лишь на 90-й минуте. В кубке России же он отыграл пять матчей.

Стоит вспомнить и «наследие», которое оставил после себя Леонид Слуцкий в лице Александра Ломовицкого и Марата Апшацева.

Первый приходил как талантливый игрок, из-за чего клуб тогда расщедрился на хороший и долгий контракт. Сейчас он зарабатывает 800 тысяч евро и является самым высокооплачиваемым игроком в «Рубине». Причем на поле в рамках РПЛ он последний раз выходил еще в прошлом сезоне. В нынешнем же он изредка выходит в Кубке России.

Апшацева тоже брали как талантливого футболиста. Но после возвращения «Рубина» в РПЛ он перестал попадать в состав. Марат не против покинуть казанский клуб. По информации СМИ, осенью игроком интересовались такие клубы, как «Сочи», «Факел» и «Ахмат».

Фото на анонсе: rubin-kazan.ru