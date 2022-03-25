CAS признал российскую биатлонистку виновной в нарушении антидопинговых правил

Спортивный арбитражный суд (CAS) признал виновной биатлонистку Екатерину Глазырину в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщают «РИА-Новости» со ссылкой на пресс-службу Международного союза биатлонистов (IBU).

«Установлено, что Екатерина Глазырина совершила нарушение антидопинговых правил посредством использования ей запрещенной субстанции ​​и/или метода 19 сентября 2013 года. В соответствии с конституцией IBU дисциплинарный трибунал CAS постановил, что Глазырина должна отбыть двенадцать месяцев дисквалификации. Срок дисквалификации начался 23 сентября 2020 года и в настоящее время отбыт», - говорится в заявлении пресс-службы IBU.

Таким образом, дисквалификация российской спортсменки уже истекла, а ее результаты с 19 сентября по 18 декабря 2013 года были аннулированы.

Напомним, 34-летняя Екатерина Глазырина является двукратным бронзовым призером этапов Кубка мира по биатлону.