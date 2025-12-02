CAS постановил допустить FIS российских спортсменов до Олимпийских игр - 2026 года

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил вернуть российских лыжников, сноубордистов, фристайлеров и прыгунов с трамплина до международных соревнований. Организация признала неправомерным отстранение российских спортсменов от соревнований со стороны Международнjq федерации лыжного спорта (FIS).

Об этом рассказал Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев. Таким образом, российские лыжники, сноубордисты, фристайлеры и прыгуны с трамплина получат возможность выступить на Олимпийских играх — 2026 в Италии в нейтральном статусе.

«Россия выиграла иск в CAS к Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Теперь FIS обязана допустить российских спортсменов к международным соревнованиям. Иск был подан Ассоциацией лыжных видов спорта и Паралимпийским комитетом России, сопровождался юристами Олимпийского комитета России и Министерства спорта России.

Слушания состоялись 1 декабря, а итоговое решение оглашено 2 декабря. Арбитры признали требования российской стороны обоснованными и правомерными и, в соответствии с решением МОК, обязали FIS допустить российских спортсменов к соревнованиям в олимпийских дисциплинах в нейтральном статусе, а спортсменов в паралимпийских дисциплинах на тех же условиях, что и спортсменов из других стран, то есть под национальным флагом и со всеми положенными национальными атрибутами.

Это судебное решение открывает для наших спортсменов возможность участвовать во всех международных стартах, включая квалификацию к Олимпийским и Паралимпийским играм 2026 года.

Важно, что это уже третье судебное решение в пользу России в зимних олимпийских видах спорта. Ранее апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона признал незаконным решение конгресса организации о запрете на участие российских спортсменов в соревнованиях, а CAS частично удовлетворил апелляцию Федерации санного спорта России (ФССР) и постановил допустить российских саночников до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе», — написал Михаил Дегтярёв на своей странице в социальных сетях.

Напомним, российские лыжники, сноубордисты, фристайлеры и прыгуны с трамплина отстранены от международных соревнований с марта 2022 года.