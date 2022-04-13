CAS отклонил апелляцию РФС об отстранении сборной России от стыковых матчей на ЧМ
Апелляция Российского Футбольного Союза (РФС) об отстранении сборной России по футболу от стыковых матчей за право сыграть на ЧМ в Катаре была отклонена решением Спортивного арбитражного суда (CAS), сообщает пресс-служба организации.
Суд пояснил свою позицию риском сорвать целостность соревнований ФИФА, в случае допуска сборной России в стыковых матчах. По мнению CAS, национальные команды Польши, Чехии и Швеции отказались бы от поединков с россиянами, и им могли засчитать технические поражения.
Российская сборная в стыковых матчах должна была сыграть против сборной Польши.
Напомним, что российские клубы также были отстранены от участия в еврокубках.