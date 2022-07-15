CAS отклонил апелляцию РФС к ФИФА и УЕФА

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции РФС к ФИФА и УЕФА об отстранении сборной России и клубов РПЛ от международных турниров.

«Во всех этих случаях комиссия установила, что эскалация конфликта между Россией и Украиной, а также реакция на него общественности и правительств во всем мире создали непредвиденные и беспрецедентные обстоятельства, на которые Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) должны были отреагировать. При определении того, что российские команды и клубы не должны участвовать в соревнованиях под их эгидой, пока сохраняются такие обстоятельства, комиссия постановила, что обе стороны действовали в рамках усмотрения, предоставленного им в соответствии с их уставами», — приводит слова организации ТАСС со ссылкой на пресс-службу CAS .

Напомним, что 2 мая УЕФА принял решение об отстранении российских клубов и сборных от международного сезона-2022/2023. Российские команды в следующем сезоне не смогут принять участия в еврокубках, Лиге наций УЕФА, чемпионате Европы U21, женском Евро – 2022, а также в квалификации женского чемпионата мира 2023 года.