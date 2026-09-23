CAS не зафиксировал жалобу фигуристов Степановой и Букина на решение ISU

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Спортивный арбитражный суд (CAS) заявил, что не получал апелляцию от российских фигуристов Александры Степановой и Ивана Букина на решение Международного союза конькобежцев об отказе в предоставлении им нейтрального статуса.

«CAS не получал апелляции от упомянутых российских фигуристов на решение ISU касательно нейтрального статуса», — приводит слова пресс-службы CAS ТАСС.

Ранее ISU отказал танцевальному дуэту в присвоении нейтрального статуса, который необходим для допуска к международным соревнованиям.

Степанова и Букин — пятикратные чемпионы России в танцах на льду, двукратные серебряные и трехкратные бронзовые призеры чемпионатов Европы, а также победители юниорского чемпионата мира 2013 года.