CAS не получил апелляцию от Валиевой на отзыв нейтрального статуса
Спортивный арбитражный суд (CAS) сообщил, что до сих пор не получил апелляцию от российской фигуристки Камилы Валиевой на решение ISU отозвать её нейтральный статус. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе организации.
«Мы можем подтвердить, что в CAS не поступала апелляция от Камилы Валиевой по делу, о котором вы говорите. Срок подачи апелляции составляет 21 день с момента получения оспариваемого решения», — заявили в суде.
При этом в CAS отметили, что не располагают информацией о том, когда именно фигуристка получила решение ISU, поэтому неизвестно, когда истекает срок обжалования. В отличие от Валиевой, апелляции в CAS уже направили Марк Кондратюк, а также танцевальный дуэт Александра Степанова и Иван Букин.
Напомним, что в августе 2026 года ISU предоставил Валиевой нейтральный статус, однако в сентябре отозвал его. Причина официально не разъяснялась. Сама фигуристка во время контрольных прокатов обещала бороться за свои права, заявляя, что «юристы работают». Президент ФФККР Антон Сихарулидзе также говорил о готовности защищать интересы спортсменки.