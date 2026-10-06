CAS не получил апелляцию от Валиевой на отзыв нейтрального статуса

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Спортивный арбитражный суд (CAS) сообщил, что до сих пор не получил апелляцию от российской фигуристки Камилы Валиевой на решение ISU отозвать её нейтральный статус. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе организации.

«Мы можем подтвердить, что в CAS не поступала апелляция от Камилы Валиевой по делу, о котором вы говорите. Срок подачи апелляции составляет 21 день с момента получения оспариваемого решения», — заявили в суде.

При этом в CAS отметили, что не располагают информацией о том, когда именно фигуристка получила решение ISU, поэтому неизвестно, когда истекает срок обжалования. В отличие от Валиевой, апелляции в CAS уже направили Марк Кондратюк, а также танцевальный дуэт Александра Степанова и Иван Букин.

Напомним, что в августе 2026 года ISU предоставил Валиевой нейтральный статус, однако в сентябре отозвал его. Причина официально не разъяснялась. Сама фигуристка во время контрольных прокатов обещала бороться за свои права, заявляя, что «юристы работают». Президент ФФККР Антон Сихарулидзе также говорил о готовности защищать интересы спортсменки.